Перес прокомментировал продление контракта с «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал продление контракта с командой на сезон-2022.

«Очень рад остаться в такой отличной команде, как «Ред Булл», на пороге новой эры в Формуле-1. Это отличная возможность для меня. В следующем году все начинают с нуля — при новом регламенте, — и моя единственная цель — забраться на вершину с «Ред Булл». В новой команде на это всегда требуется время, но в этом сезоне всё складывается хорошо. Мне очень понравилось быть частью семьи «Ред Булл».

Мы усердно работаем, чтобы добиваться результата. Приятно, что команда верит в меня с прицелом на будущее. Нам ещё есть чего добиваться вместе, и в этом сезоне перед нами стоят большие задачи. Искренне надеюсь, что мы закончим сезон на высокой ноте и перенесём это на 2022-й», — цитирует его пресс-служба команды.