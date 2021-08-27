Перес прокомментировал продление контракта с «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал продление контракта с командой на сезон-2022.
«Очень рад остаться в такой отличной команде, как «Ред Булл», на пороге новой эры в Формуле-1. Это отличная возможность для меня. В следующем году все начинают с нуля — при новом регламенте, — и моя единственная цель — забраться на вершину с «Ред Булл». В новой команде на это всегда требуется время, но в этом сезоне всё складывается хорошо. Мне очень понравилось быть частью семьи «Ред Булл».
Мы усердно работаем, чтобы добиваться результата. Приятно, что команда верит в меня с прицелом на будущее. Нам ещё есть чего добиваться вместе, и в этом сезоне перед нами стоят большие задачи. Искренне надеюсь, что мы закончим сезон на высокой ноте и перенесём это на 2022-й», — цитирует его пресс-служба команды.
- 27 августа 2021
-
16:00
-
15:54
-
15:11
-
15:05
-
14:49
-
14:36
-
14:20
-
14:01
-
13:31
-
13:27
-
12:51
-
12:25
-
12:01
-
11:01
-
10:00
-
09:05
-
09:00
-
00:45
- 26 августа 2021
-
23:56
-
22:45
-
22:25
-
21:17
-
20:07
-
19:24
-
18:06
-
16:00
-
14:56
-
14:49
-
14:15
-
14:00
-
13:10
-
12:30
-
11:17
-
11:07
-
10:04