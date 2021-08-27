Французский победитель Гран-при Ф-1 выразил надежду, что Месси поможет «ПСЖ» выиграть ЛЧ

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон, который выиграл Гран-при Венгрии в сезоне-2021, выразил надежду, что появление в «Пари Сен-Жермен» знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси позволит команде выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ» ещё не побеждал в этом турнире.

«Месси в «ПСЖ»? Это так здорово. Думаю, можно сказать, что в нашей команде собраны лучшие игроки в мире. Это невероятно. Это явно укрепит команду.

Знаете, мы ещё не побеждали в Лиге чемпионов. Очень здорово, что теперь в команде есть такой легендарный игрок. Да, сейчас у нас в команде много легенд, и это круто», — приводит слова Эстебана Окона Formula 1 News.

По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» попал в группу с «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Брюгге».