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Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена
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«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.

В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между австрийской командой Формулы-1 «Ред Булл» и мексиканским гонщиком Серхио Пересом, который проведёт в составе коллектива как минимум ближайший сезон.

В Формуле-1 осталось семь вакансий: одна в «Мерседесе», одна в «Альфа Таури», одна в «Хаасе», две в «Альфа Ромео» и две в «Уильямсе».

«Ред Булл» сделал свой ход на трансферном рынке Ф-1. Чем ответит «Мерседес»? «Ред Булл» сделал свой ход на трансферном рынке Ф-1. Чем ответит «Мерседес»?

Таблицу можно посмотреть по ссылке:
«Ред Булл» сделал свой ход на трансферном рынке Ф-1. Чем ответит «Мерседес»?

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