Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 28 августа, состоится квалификация двенадцатого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Этап принимает стационарная трасса «Спа-Франкоршам» в Спа. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.
После одиннадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция квалификации
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