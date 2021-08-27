В квалификации W Series произошёл массовый завал, две гонщицы оказались в больнице

Во время квалификационных заездов этапа чемпионат W Series в повороте «Красная вода» произошла серьёзная авария с участием не менее шести гонщиц.



На старте квалификации над трассой не было дождя, однако за время прогревочного круга ситуация изменилась, что и привело к массовому завалу. Сразу несколько гонщиц не справились с управлением на мокром асфальте и вылетели в барьер, параллельно сталкиваясь между собой.



Учитывая скорость в этой быстрой связке поворотов, машины получили серьёзные повреждения.

К счастью, никто из гонщиц не получил серьёзных повреждений — Сара Мур, Эбби Итон, Белен Гарсия и Фабьен Вольвенд были отпущены после первичной медицинской проверки, а Айле Агрен и Бейтске Виссер повезло меньше — они были отправлены в медицинский центр для углублённой диагностики.



В итоге квалификацию остановили красными флагами, но вскоре возобновили. Победу в ней одержала Джейми Чедвик.



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