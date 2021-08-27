Леклер и Ферстаппен ответили, заслуживает ли Расселл места в «Мерседесе»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что Джордж Расселл заслуживает места в «Мерседесе».
«Здорово, если Джордж получит место в «Мерседесе», он этого заслуживает. В Формуле-1 сложно судить о силе пилота, потому что у разных команд разные машины, но Расселл показывает великолепные результаты за рулём болида «Уильямса». Кроме того, мы вместе выступали в младших сериях, так что я знаю, насколько он силён», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался солидарен с монегаском.
«Джордж очень быстр, он не может навсегда остаться в «Уильямс». Он заслуживает большего. В конце концов, решение за руководством «Мерседеса», не за мной. Но я высоко ценю Джорджа», — добавил Макс Ферстаппен.
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