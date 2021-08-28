Пол ди Реста: Расселл будет самым успешным пилотом Формулы-1 в ближайшие годы

Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста поделился мнением о том, кто станет вторым пилотом «Мерседеса» в 2022 году — Джордж Расселл или Валттери Боттас.



«Думаю, что пилотом «Мерседеса» станет Расселл, судя по пресс-конференции. Его язык тела говорил, что ему комфортно в той ситуации, в которой он находится. Он принял правильные решения летом, но я по-прежнему считаю, что «Мерседесу» нужно уравновесить Льюиса Хэмилтона, свой самый большой актив.



Мы говорим о человеке, который будет самым успешным в Формуле-1 в течение некоторого времени. Он собирается побить рекорды. Валттери — парень, способный побить Льюиса в 25 процентах случаев в квалификации, так сказал Вольф. Но в гонках ситуация другая. Однако если посмотреть на то, как люди добивались успеха в Формуле-1, то обычно есть кто-то, кто должен поддержать лидера. Валттери в этом отношении идеальный напарник. «Мерседесу» стоит обратить на это внимание.



Если сейчас они расстроят Льюиса, то заберут у него нужный вайб, что помешает их борьбе за титул. «Ред Булл» открыто заявил, что продлил контракт Переса, а это даст им стабильность в борьбе за титул. Если Валттери скажут, что он покидает «Мерседес», то как он сможет побороться за титул для Льюиса?» — приводит слова ди Ресты GPBlog.