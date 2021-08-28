В «Ред Булл» оценивают варианты для потенциального возвращения Албона в Формулу-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что австрийский концерн рассматривает варианты для Александера Албона с потенциальным возвращением к роли боевого пилота в одной из команд Формулы-1.
«Алекс по-прежнему остаётся важной частью команды. Он сыграл важную роль в этом сезоне и будет продолжать её играть. Мы оцениваем варианты в Формуле-1 для Албона на следующий год. Но в случае, если он не получит места в кокпите, он продолжит выполнять ту же задачу, что и в прошлом году», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
В нынешнем сезоне Александер выполняет роль резервиста «Ред Булл» и пилота симулятора. Кроме того, он выступает в чемпионате DTM. В минувшие выходные Албон одержал первую победу в немецком кузовном чемпионате.
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