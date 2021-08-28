В «Альфа Ромео» объяснили причину аварии Райкконена на пит-лейне
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр объяснил причины аварии Кими Райкконена на пит-лейне в первой тренировке Гран-при Бельгии.
«Это была неболььшая авария, но днище оказалось повреждено. Нам не удалось отремонтировать машину за последние 15 минут. Это часть игры. На пит-стопе мы всегда сражаемся за десятые доли секунды. Но зачастую можно отыграть пару десятых или даже пару секунд на входе и выходе из пит-лейн. Часть работы заключается в том, чтобы атаковать на выезде из боксов, а за выходные у гонщика есть всего пара попыток, чтобы потренировать этот момент», — приводит слова Фредерика Вассёра GPFans.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео аварии можно в «твиттере» Формулы-1.
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