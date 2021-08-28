Жильцов рассказал об эпизоде, в котором его экипажу мог бы помочь опыт Петеранселя

Штурман Дениса Кротова в составе экипажа MSK Rally Team Константин Жильцов поделился впечатлениями от пролога Бахи Польши — седьмого этапа Кубка мира ФИА. Экипаж впервые выступает на автомобиле X-Raid Mini John Cooper Works Buggy.
«Промчали пролог, если так можно сказать, потому что на самом деле мы ехали очень осторожно и аккуратно. Прекрасно понимали, что эта закрученная между деревьями дорога совсем не для нас. Проиграли достаточно много, но тем не менее машина целая — никаких замечаний. Никаких деревьев не «обнимали», машину не царапали. В одном месте не попали в поворот, пришлось сдавать назад, но это издержки данного автомобиля и, наверное, в том числе нашего опыта. Возможно, можно было что-то сделать – наверное, Стефан Петерансель знает, что делать в таких ситуациях! Хотя я не считаю, что мы менее грамотные и не понимаем, что надо делать. Не получилось – ничего страшного.
Основной день для нас – суббота. Мы хотим попробовать использовать всю красоту данного автомобиля. Поэтому всё только начинается. В прологе мы просто поучаствовали, как положено регламенту», – приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.
- 28 августа 2021
-
09:54
-
09:49
-
09:48
-
09:00
-
00:54
-
00:04
- 27 августа 2021
-
22:55
-
22:03
-
20:48
-
19:42
-
19:36
-
18:55
-
17:57
-
17:00
-
16:23
-
16:00
-
15:54
-
15:11
-
15:05
-
14:49
-
14:36
-
14:20
-
14:01
-
13:31
-
13:27
-
12:51
-
12:25
-
12:01
-
11:01
-
10:00
-
09:05
-
09:00
-
00:45
- 26 августа 2021
-
23:56
-
22:45