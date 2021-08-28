Жильцов рассказал об эпизоде, в котором его экипажу мог бы помочь опыт Петеранселя

Штурман Дениса Кротова в составе экипажа MSK Rally Team Константин Жильцов поделился впечатлениями от пролога Бахи Польши — седьмого этапа Кубка мира ФИА. Экипаж впервые выступает на автомобиле X-Raid Mini John Cooper Works Buggy.



«Промчали пролог, если так можно сказать, потому что на самом деле мы ехали очень осторожно и аккуратно. Прекрасно понимали, что эта закрученная между деревьями дорога совсем не для нас. Проиграли достаточно много, но тем не менее машина целая — никаких замечаний. Никаких деревьев не «обнимали», машину не царапали. В одном месте не попали в поворот, пришлось сдавать назад, но это издержки данного автомобиля и, наверное, в том числе нашего опыта. Возможно, можно было что-то сделать – наверное, Стефан Петерансель знает, что делать в таких ситуациях! Хотя я не считаю, что мы менее грамотные и не понимаем, что надо делать. Не получилось – ничего страшного.



Основной день для нас – суббота. Мы хотим попробовать использовать всю красоту данного автомобиля. Поэтому всё только начинается. В прологе мы просто поучаствовали, как положено регламенту», – приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.