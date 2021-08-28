Старт первой гонки Ф-3 в Бельгии отложен на час из-за погодных условий

Старт первой гонки Формулы-3 в Бельгии был отложен на час из-за сильного дождя. Изначально планировалось, что гонка начнётся в 11:00 по московскому времени, однако старт был отложен на 30 минут из-за сильного тумана.
По наступлении назначенного времени машины покинули пит-лейн и отправились на установочный круг за пейс-каром, однако погодные условия не позволяли дать старт гонки. В итоге, проехав два круга, дирекция гонки приняла решение вывесить красный флаг и остановить гонку. Вскоре было принято решение возобновить заезд в 11:55 мск.
Напомним, победителем квалификации в пятницу стал австралийский гонщик Джек Дуэн, вторым и третьим стали француз Виктор Мартинс и россиянин Александр Смоляр.
Лидер общего зачёт Деннис Хаугер, равно как и его партнёры по команде «Према», не смогли показать высоких результатов и стартуют за пределами топ-10.
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