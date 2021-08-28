Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Старт первой гонки Ф-3 в Бельгии отложен на час из-за погодных условий

Старт первой гонки Ф-3 в Бельгии отложен на час из-за погодных условий
Комментарии

Старт первой гонки Формулы-3 в Бельгии был отложен на час из-за сильного дождя. Изначально планировалось, что гонка начнётся в 11:00 по московскому времени, однако старт был отложен на 30 минут из-за сильного тумана.

По наступлении назначенного времени машины покинули пит-лейн и отправились на установочный круг за пейс-каром, однако погодные условия не позволяли дать старт гонки. В итоге, проехав два круга, дирекция гонки приняла решение вывесить красный флаг и остановить гонку. Вскоре было принято решение возобновить заезд в 11:55 мск.

Напомним, победителем квалификации в пятницу стал австралийский гонщик Джек Дуэн, вторым и третьим стали француз Виктор Мартинс и россиянин Александр Смоляр.

Лидер общего зачёт Деннис Хаугер, равно как и его партнёры по команде «Према», не смогли показать высоких результатов и стартуют за пределами топ-10.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021