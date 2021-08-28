Коломбо выиграл первую гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — 10-й

Итальянский гонщик «Кампоса» Лоренцо Коломбо одержал победу в первой гонке Формулы-3 в Бельгии. Второе место по итогам гонки завоевал пилот «Хайтека» Джек Кроуфорд, третьим финишировал напарник Кроуфорда Роман Станек.
Российский гонщик Александр Смоляр финишировал 10-м.
Гонка была сокращена до 15 кругов из-за дождя. Старт заезда был отложен почти на час в связи со сложными погодными условиями.
Формула-3. Первая гонка. Бельгия
1. Лоренцо Коломбо («Кампос»)
2. Джек Кроуфорд («Хайтек») +13,4
3. Роман Станек («Хайтек») +15,4
4. Фредерик Вести («АРТ») +19,0
5. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +21,1
6. Джонатан Хоггард («Йенцер») +23,6
7. Клемент Новалак («Йенцер») +24,4
8. Логан Сарджент («Хароуз») +24,5
9. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +25,2
10. Александр Смоляр («АРТ») +25,4
11. Давид Шумахер («Трайдент») +25,9.
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