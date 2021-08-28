Бинотто не исключил переход Мика Шумахера в «Феррари» в 2023 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не исключил, что Мик Шумахер может перейти в «Феррари» в сезоне-2023.
«Такое возможно. Нет никаких сомнений, это должно стать его вызовом. У него ясная цель, и переход в „Феррари“ является её частью.
Прежде чем мы решим, что он готов к переходу в „Феррари“, ему нужно закончить этот год без давления. Было бы неправильно оказывать на него прессинг. Как я уже говорил, ему нужно учиться.
Второй год в „Хаасе“ будет для него очень важен, потому что он сможет показать, насколько он хорош в Формуле-1. Мы знаем, что он отличный гонщик, пока он отлично справляется с работой и мы за него рады», — приводит слова Бинотто GrandPrix.com.
Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 2021 году. В составе «Хааса» пока немец не набрал ни одного очка.
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