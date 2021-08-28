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Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии

Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии.

«Это была действительно сложная квалификация. Было непросто удержать машину на трассе. А потом, после долгого перерыва, вызванного появлением красных флагов, было нелегко возобновлять заезд. Что касается трассы, то она потрясающая, но крайне сложна, когда становится влажной», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Квалификация прошла в дождевых условиях, в третьем сегменте случилась серьёзная авария — гонщик «Макларена» Ландо Норрис разбил машину в «Красной воде». Над трассой появился красный флаг, квалификация была остановлена более чем на 40 минут.

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив секунду своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 18-й результат.

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Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии
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