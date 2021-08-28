Мазепин объяснил, почему остался последним в квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, в которой он оказался последним.



«Было очень весело пилотировать машину. Я расстроен, потому что сегодня был яркий пример того, насколько важен пример в Формуле-1. В младших формулах у вас есть шины для мокрого асфальта, с которыми вы пытаетесь добиться максимально возможного сцепления с дорогой. В Формуле-1 же есть промежуточные шины, которые намного быстрее, и я решил, что на дождевых шинах можно оставаться на трассе с тем количеством воды, что было, но нам нужно было заезжать в боксы за промежуточными чуть раньше. Мне просто не хватило сцепления. Я проехал на промежуточных всего один круг, но на этих шинах этого было недостаточно, чтобы проехать хороший круг», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба команды.