Джордж Расселл высказался после второго места в квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился эмоциями после второго места, которого он добился по итогам квалификации Гран-при Бельгии.
«Я в полном восторге. Но завтрашний день будет ещё важнее. Хотя, признаться, сегодня всё получилось просто здорово. Очень рад за всех. Если погода завтра будет такая же, постараемся сделать всё возможное», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.
Победу в квалификационном заезде одержал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив секунду своему напарнику Мику Шумахеру, продемонстрировавшему 18-й результат.
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