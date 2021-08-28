Феттель: красный флаг стоило дать раньше

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал решение дирекции гонки о старте третьего сегмента квалификации, несмотря на сильный дождь над автодромом в Бельгии.



«Всегда сложно судить из боксов, но, думаю, красный флаг стоило дать раньше. Из гаража мало что видно, только то, что показывают в телетрансляции, но если маршалы сообщают, что слишком много дождя и воды, то не стоит давать зелёный свет и начинать сессию.



Лучше обезопасить себя, чем принимать решение слишком поздно. Слава богу, не случилось ничего страшного», — сказал Себастьян Феттель в эфире Sky Sports.



Сразу после старта третьего сегмента квалификации Себастьян Феттель призывал остановить квалификацию из-за погодных условий, а после серьёзной аварии Ландо Норриса по радио при общении с командой возмущался, что дирекция гонки не прислушалась к его мнению.