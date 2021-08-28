Стало известно, сможет ли Ландо Норрис принять участие в гонке Гран-при Бельгии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, попавший в аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Бельгии, будет готов к участию в воскресной гонке. По итогам медицинского осмотра, проведённого в больнице, серьёзных травм выявлено не было. Об этом сообщает The Race, ссылаясь на руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля.



При этом Зайдль дал понять, что определение степени ущерба, которую понёс Норрис, продолжается до сих пор.



Ландо разбил машину в «Красной воде». Над трассой появился красный флаг, квалификация была остановлена более чем на 40 минут.



Победу в квалификации Гран-при Бельгии праздновал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, третьим Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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