Хэмилтон заявил, что успех Расселла никак не влияет на предпочтения Льюиса по напарнику

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что успешное выступление британского пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 никак не повлияет на мнение семикратного чемпиона мира о том, кто должен стать его напарником в сезоне-2022. Ранее Хэмилтон давал понять, что предпочёл бы сохранить в роли партнёра по команде Валттери Боттаса, хотя готов поддержать любое решение немецкой команды.



«Моё мнение особо не меняется. Джордж весь год отлично выполнял свою работу. Это ничего не меняет, правда. Уверен, что он испытывает давление, равно как и Валттери, когда выполняет свою работу. И здорово видеть, что он даёт результат», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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