«Практически дошло до рукопашной». Жильцов рассказал о конфликте с испанским пилотом

Штурман Дениса Кротова в составе команды MSK Rally Team Константин Жильцов прокомментировал ход первого дня Бахи Польши.
«У нас произошёл файтинг, инцидент! На первом круге у нас было много обгонов. Нас пропускали, но чуть ли не в последний момент — объяснили это тем, что не видели. На второй секции мы отлично раскатились и догнали Наварру на OT3, ехали с ним 30 километров. Причём догнали, посигналили ему, но он нас не пускал. В пыли мы отпустили его. Потом, не сигналя, приехали ему в бампер. В зоне нейтрализации у нас разница по времени секунда — он никак не может сказать, что не видел и не слышал нас. В метре должен работать даже самый слабый «Сентинель». Ну и началось: практически до рукопашной дошло. Хорошо, что вообще не перевернули руками его машинку.
Он реально понял, что накосячил, и пустил нас при выезде на нейтрализацию. Пришлось на финише поблагодарить его, мы извинились за эмоции. Надеюсь, российский мат он не понимает! Но, судя по эмоциям, думаю, понял, что мы о нём говорили. Удивило другое: Наварро не первый день в гонках. Не поверю, что он сделал это не специально. Ну, чёрт с ним.
Вторую половину этапа промчали. Машина в сервисе – никаких замечаний нет. Сегодня мы ещё больше были удивлены тем, какую работу проделали команда X-Raid, Карлос и Стефан. Они научили эту машину ездить, это высший пилотаж. Так комфортно я не ездил даже на багги Жана-Луи Шлессера. Аппарат – люкс. Нужно только научиться ездить на заднем приводе», – приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.
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