Уперенко: в прошлом году был потоп, а на сей раз повезло, все счастливы

Штурман Армена Пузяна в составе команды Nakusi Racing Team Олег Уперенко поделился впечатлениями от первого дня Бахи Польши.
«Пылища… Слава богу, повезло: сегодня не было дождя, мы все счастливы. Основная часть гонки пройдена. В прошлом году был потоп: мы плавали, было очень холодно, ужасно некомфортно. А на сей раз в лесу красиво, дорожки… Военный полигон — тут всё понятно: та ещё история, ничего интересного. А вот в дорожках было много интересных мест — подъёмы, спуски...
Пилот учится. У него пока не всё получается, но во время второго прохождения трассы он прибавил, достаточно неплохо проехал. Только в конце было непросто, когда непонятно, кто кому звонит в «Сентинель», и все нервничают, отвлекаются, а ведь метражи очень короткие, легко ошибиться. Только в одном месте чуть-чуть я подзадумался, но потеря была небольшая», — приводит слова Уперенко телеграм-канал Cross-Country Rally.
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