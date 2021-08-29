Второй тест Сидорковой на коронавирус показал отрицательный результат
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Пилот программы SMP Racing Ирина Сидоркова повторно сдала тест на коронавирус, находясь в Бельгии. Он показал отрицательный результат.
Произошло это уже после окончания гонки пятого этапа W Series, в котором Ирина не смогла принять участие. Её тест перед гонкой был положительным, из-за чего спортсменка автоматически была отстранена от выступлений. Никаких симптомов заболевания у Ирины не было.
Шестой этап W Series пройдет 4-5 сентября в Зандворте (Нидерланды). Пресс-служба программы «СМП Рейсинг» выразила надежду, что дополнительных трудностей не возникнет и Ирина сможет принять участие в следующем этапе. После пропуска пятого этапа российская гонщица по-прежнему занимает седьмое место в личном зачёте.
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