Пилот «Макларена» Ландо Норрис потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Бельгии, сообщает GPFans. Гонка состоится сегодня, 29 августа.

Британский гонщик разбил машину в начале третьего сегмента вчерашней квалификации. Команде пришлось заменить коробку передач на его болиде, что и стало причиной подобных санкций по отношению к Норрису. Гонку он будет начинать таким образом с 14-го места.



Изначально не было известно, сможет ли Ландо вообще принять участие в воскресной гонке — после аварии он был доставлен в больницу, где ему сделали рентген локтя. Однако, как показали дополнительные обследования, никаких препятствий для участия Ландо в сегодняшней гонке нет.



Напомним, что начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Бельгии — 2021. Онлайн-трансляция гонки