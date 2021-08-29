Пилот «Макларена» Ландо Норрис потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Бельгии, сообщает GPFans. Гонка состоится сегодня, 29 августа.
Британский гонщик разбил машину в начале третьего сегмента вчерашней квалификации. Команде пришлось заменить коробку передач на его болиде, что и стало причиной подобных санкций по отношению к Норрису. Гонку он будет начинать таким образом с 14-го места.
Изначально не было известно, сможет ли Ландо вообще принять участие в воскресной гонке — после аварии он был доставлен в больницу, где ему сделали рентген локтя. Однако, как показали дополнительные обследования, никаких препятствий для участия Ландо в сегодняшней гонке нет.
Напомним, что начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Бельгии — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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