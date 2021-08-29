Легендарный поворот «Параболика» в Монце переименуют

В Монце заявили о намерении переименовать знаменитый поворот «Параболика». Новое имя он получит в честь бывшего итальянского гонщика Формулы-1 Микеле Альборето, погибшего 20 лет назад во время тестов на автодроме «Лаузитцринг». Такое решение было принято президентом Автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани.



Официальная церемония переименования пройдёт в субботу, 11 сентября. На мероприятии будут присутствовать семья гонщика, Анжело Стикки Дамиани и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали. Называться автодром будет «Курва Альборето».



Альборето выступал в Формуле-1 с 1981 по 1994 годы. За это время гонщик пять раз выигрывал Гран-при, а в 1985-м стал вице-чемпионом в составе команды «Феррари», долгое время лидировав в чемпионате.