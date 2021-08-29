Хорнер прокомментировал аварию, которая не позволит Пересу выступить в гонке ГП Бельгии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию пилота команды Серхио Переса, в которую он попал по пути на стартовую решётку в преддверии гонки Гран-при Бельгии.
«Конечно, это очень большое разочарование для всех нас. Но авария, в которую попал Перес, показывает, с какими сложными условиями мы имеем дело. Могу сказать, что для Макса это ничего не меняет. Что касается его подхода к этой гонке, то и его он также менять не будет.
Конечно, что это не прибавит нам положительных эмоций. Но такие дни случаются. К сожалению, как раз сегодня», — приводит слова Хорнера пресс-служба Формулы-1.
Фото можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Бельгии — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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