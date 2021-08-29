Старт Гран-при Бельгии задержан более чем на один час из-за сильного дождя

Гонка Гран-при Бельгии была остановлена красным флагом после двух прогревочных кругов. Гонка должна была стартовать более часа назад.



Изначально дирекция гонки несколько раз отложила старт прогревочного круга, в итоге гонщики отправились на него за машиной безопасности с 25-минутным опозданием. После того, как пилоты проехали за пейс-каром два круга, Майкл Маси принял решение остановить гонку красным флагом.



Причиной остановки гонки стала плохая видимость из кокпитов гонщиков.



В настоящий момент неизвестно, когда будет дан рестарт гонки и будет ли дан вообще.



Для того, чтобы гонка была признана состоявшейся, нужно, чтобы лидер прошёл более двух кругов. В случае, если на Гран-при Бельгии будет пройдено менее 33 кругов, пилотам будет начислена половина очков.