Старт Гран-при Бельгии задержан более чем на один час из-за сильного дождя

Гонка Гран-при Бельгии была остановлена красным флагом после двух прогревочных кругов. Гонка должна была стартовать более часа назад.
Изначально дирекция гонки несколько раз отложила старт прогревочного круга, в итоге гонщики отправились на него за машиной безопасности с 25-минутным опозданием. После того, как пилоты проехали за пейс-каром два круга, Майкл Маси принял решение остановить гонку красным флагом.
Причиной остановки гонки стала плохая видимость из кокпитов гонщиков.
В настоящий момент неизвестно, когда будет дан рестарт гонки и будет ли дан вообще.
Для того, чтобы гонка была признана состоявшейся, нужно, чтобы лидер прошёл более двух кругов. В случае, если на Гран-при Бельгии будет пройдено менее 33 кругов, пилотам будет начислена половина очков.
- 29 августа 2021
-
17:26
-
17:25
-
17:12
-
17:08
-
16:59
-
16:21
-
16:00
-
15:49
-
15:00
-
13:32
-
12:59
-
12:00
-
11:59
-
11:22
-
11:18
-
10:39
-
09:36
-
00:48
-
00:44
-
00:43
-
00:33
-
00:11
-
00:00
- 28 августа 2021
-
23:07
-
22:14
-
20:56
-
19:48
-
19:17
-
19:12
-
19:07
-
18:54
-
18:29
-
18:18
-
18:00
-
17:11