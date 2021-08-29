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Фредерик Вассёр ответил на вопрос о составе пилотов «Альфа Ромео» на 2022 год

Фредерик Вассёр ответил на вопрос о составе пилотов «Альфа Ромео» на 2022 год
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался о возможном приходе в команду гонщика Формулы-2 Тео Пуршера, а также ответил на вопрос о составе коллектива на 2022 год.

«Я всё ещё не знаю, что нас ждёт в следующем году, но, что касается Тео Пуршера, то я его рассматриваю. Я не знаю, присоединится ли он к команде в следующем сезоне или в более отдалённой перспективе, но Тео уже является членом нашей семьи. Мы много инвестируем в его развитие, а потому уверены, что этот парень сможет стать одним из лучших гонщиков в будущем. Вот почему я уверен, что когда-нибудь он к нам придёт. Это может случиться уже в 2022 году, а может, и в 2023-м или 2024-м.

Состав на 2022 год? Мне нужно поговорить с Кими, чтобы всё детально обсудить с ним. Но не волнуйтесь, скоро всё станет известно», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

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