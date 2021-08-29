Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Расселл стал вторым. Гонка длилась 3 круга

Гонка Гран-при Бельгии была завершена после всего трёх кругов. В связи с сильным дождём и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд.
Победителем Гран-при стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в классификации стал 17-м, его напарник Мик Шумахер — 16-м.
Гран-при Бельгии. Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Джордж Расселл («Уильямс») +1,995
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,601
4. Даниэль Риккардо («Макларен») +4,496
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +7,479
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +10,177
7. Эстебан Окон («Альпин») +11,579
8. Шарль Леклер («Феррари») +12,608
9. Николас Латифи («Уильямс») +15,485
10. Карлос Сайнс («Феррари») +16,166
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +20,590
12. Валттери Боттас («Мерседес») +22,414
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +24,163
14. Ландо Норрис («Макларен») +27,110
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +28,329
16. Мик Шумахер («Хаас») +29,507
17. Никита Мазепин («Хаас») +31,993
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +34,108
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +36,054
20. Серхио Перес («Ред Булл») +38,205.
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