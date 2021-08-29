Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Расселл стал вторым. Гонка длилась 3 круга

Гонка Гран-при Бельгии была завершена после всего трёх кругов. В связи с сильным дождём и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд.



Победителем Гран-при стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в классификации стал 17-м, его напарник Мик Шумахер — 16-м.

Гран-при Бельгии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Уильямс») +1,995

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,601

4. Даниэль Риккардо («Макларен») +4,496

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +7,479

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +10,177

7. Эстебан Окон («Альпин») +11,579

8. Шарль Леклер («Феррари») +12,608

9. Николас Латифи («Уильямс») +15,485

10. Карлос Сайнс («Феррари») +16,166

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +20,590

12. Валттери Боттас («Мерседес») +22,414

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +24,163

14. Ландо Норрис («Макларен») +27,110

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +28,329

16. Мик Шумахер («Хаас») +29,507

17. Никита Мазепин («Хаас») +31,993

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +34,108

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +36,054

20. Серхио Перес («Ред Булл») +38,205.