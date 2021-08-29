Гран-при Бельгии стал самым коротким в истории Формулы-1

Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам» установил рекорд, став самым коротким в истории чемпионатов мира. Пилоты Формулы-1 в условиях сильного дождя и плохой видимости проехали позади сейфти-кара всего три круга, а результаты гонки зафиксированы по итогам первого круга — это с запасом рекорд.



Ранее самой короткой гонкой в истории Формулы-1 была та, что состоялась в рамках Гран-при Австралии 1991 года на городской трассе в Аделаиде. Тогда гонка, проходившая под сильнейшим ливнем, была остановлена после 16 кругов, а её результаты были зафиксированы по итогам 14 кругов.



Победителем Гран-при Австралии 1991 года является Айртон Сенна, вместе с ним на подиум поднялись Найджел Мэнселл и Герхард Бергер.