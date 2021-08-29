Хэмилтон: надеюсь, что болельщикам вернут деньги
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после завершения Гран-при Бельгии выразил надежду, что болельщикам на трибунах «Спа-Франкоршам» вернут деньги за билеты.
«Обидно за болельщиков. Понимаю, что никто не виноват в том, что нам не повезло с погодой, но фанаты оставались на трибунах и ждали старта гонки. В итоге нас выпустили на трассе, дирекция гонки осознавала, что условия не улучшились, но было нужно проехать пару кругов за машиной безопасности, чтобы гонка считалась состоявшейся. Надеюсь, что болельщикам вернут деньги», — сказал Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports.
Победа по итогам гонки досталась гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл и Хэмилтон.
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