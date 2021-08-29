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Лэнс Стролл оштрафован после финиша Гран-при Бельгии

Лэнс Стролл оштрафован после финиша Гран-при Бельгии
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Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил штраф от стюардов Гран-при Бельгии Формулы-1 уже по окончании короткой воскресной гонки. Как установили стюарды, во время длительной остановки гонки механики «Астон Мартин» поменяли на машине Стролла заднее антикрыло и при этом поставили крыло другой модификации, что запрещено правилами. За это нарушение Лэнс получил от стюардов 10-секундный штраф.

Стролл закончил гонку на 18-м месте впереди финского пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена и мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, однако с учётом штрафа занял в протоколе 20-ю и последнюю позицию.

Победу в гонке, длившуюся всего три круга (при этом результаты утверждены по итогам одного круга), одержал голландец Макс Ферстаппен.

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