Норрис: не думаю, что за сегодняшний день должны присуждаться очки, это не гонка

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал тот факт, что десять лучших пилотов Формулы-1 получили половинчатые очки за гонку Гран-при Бельгии, хотя она длилась всего три круга позади сейфти-кара.
«Не думаю, что за сегодняшний день должны присуждаться очки. Думаю, мы сделали сегодня очень мало, проехали ноль кругов в гоночном режиме. Мы должны выезжать и проходить в гонке должное число кругов. А если просто ехать позади сейфти-кара и потом получать очки… Возможно, я говорил бы по-другому, если бы был первым и набрал немало очков, не знаю. Но пусть даже нам сегодня повезло и Даниэль набрал немало очков относительно «Феррари», я не считаю, что такая гонка заслуживала очков, в конечном счёте это не гонка», — приводит слова Норриса Motorsport Week.
- 29 августа 2021
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