Норрис — Ферстаппену: отличная гонка, невероятный пилотаж!
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис пошутил по поводу победы Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в дождевом Гран-при Бельгии. Ферстаппен, стартовавший с поула, был признан победителем после трёх кругов за машиной безопасности — гонку фактически сорвал дождь.
«Отличная гонка, парень! Невероятный пилотаж! Я догонял тебя», — приводит слова Норриса, сказанные в эфире Sky Sports, GPBlog.
«Да, это действительно было непросто», — отреагировал Макс.
Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Поскольку гонщики из-за дождя проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.
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