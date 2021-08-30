В Формуле-1 решили обсудить изменения в правилах после срыва Гран-при Бельгии

Боссы Формулы-1 обсудят с командами и ФИА возможные изменения в правилах, чтобы избежать повторения того, что случилось на Гран-при Бельгии. Об этом сообщает Motorsport.

Сообщается, что генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали признал: то, каким образом определились результаты Гран-при Бельгии, — не лучший вариант. Он намерен организовать дискуссию с участием акционеров по поводу внесения изменений в правила. Для внесения соответствующих изменений необходимо согласие Ф-1, ФИА и команд, однако маловероятно, что кто-то будет против.

Гран-при Бельгии оказался фактически сорван из-за дождя. Победителем признали Макса Ферстаппена («Ред Булл»), после того как тот во главе пелотона проехал три круга за машиной безопасности.