В Формуле-1 решили обсудить изменения в правилах после срыва Гран-при Бельгии
Поделиться
Боссы Формулы-1 обсудят с командами и ФИА возможные изменения в правилах, чтобы избежать повторения того, что случилось на Гран-при Бельгии. Об этом сообщает Motorsport.
Сообщается, что генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали признал: то, каким образом определились результаты Гран-при Бельгии, — не лучший вариант. Он намерен организовать дискуссию с участием акционеров по поводу внесения изменений в правила. Для внесения соответствующих изменений необходимо согласие Ф-1, ФИА и команд, однако маловероятно, что кто-то будет против.
Гран-при Бельгии оказался фактически сорван из-за дождя. Победителем признали Макса Ферстаппена («Ред Булл»), после того как тот во главе пелотона проехал три круга за машиной безопасности.
Комментарии
- 30 августа 2021
-
11:09
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
01:00
- 29 августа 2021
-
23:52
-
23:45
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:23
-
23:09
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:31
-
22:15
-
21:28
-
20:34
-
20:20
-
20:08
-
19:52
-
19:32
-
19:23
-
17:26
-
17:25
-
17:12
-
17:08
-
16:59
-
16:21
-
16:00
-
15:49
Партнерский контент