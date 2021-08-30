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«Невероятная работа!» В X-Raid поздравили Кротова с победой в своём классе на Бахе Польши

«Невероятная работа!» В X-Raid поздравили Кротова с победой в своём классе на Бахе Польши
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Тим-менеджер команды X-raid Тобиас Квандт прокомментировал результаты Бахи Польши — седьмого этапа Кубка мира по бахам.

«Баха завершилась достаточно удачно. Всё было хорошо, несмотря на дождь в конце гонки. У нашей команды первое, четвертое и десятое места. Мы довольны результатом — и победой Холовчика, и тем, что Ясир Сеайдан набрал очки для Кубка мира по бахам.

Также мы выиграли в категории T1.2 с Денисом Кротовым на MINI Buggy. Это восхитительно. Я сказал бы, что он проделал невероятную работу в таких сложных условиях на неподходящей для этого машине, когда было очень узко, песок, сумасшедше скользко и много воды. Денис и Константин проделали фантастическую работу на заднеприводном багги — надеюсь чаще видеть их на этом авто. Для нашего багги это была вторая баха, до этого была только Баха Дубая, а теперь впервые в истории MINI Buggy проехала европейскую баху», — приводит слова Квандта телеграм-канал Cross-Country Rally.

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