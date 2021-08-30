Смоляр: у меня совсем не было темпа, чтобы бороться за победу

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр подвёл итоги выступления на бельгийском этапе Формулы-3 на трассе в Спа. В третьей и основной гонке уик-энда Смоляр сохранил стартовую позицию, финишировав третьим.
«Закончился уик-энд в дождливой Бельгии! Еду домой с сумкой, полной мокрых вещей! Вторая гонка была тяжёлой: после плохого старта меня выдавили с трассы, и, потеряв много позиций, я финишировал лишь на восьмом месте. Сегодня же гонка была более позитивной, хоть у меня совсем не было темпа, чтобы бороться за победу, я смог защитить свою третью позицию и набрать хорошее количество очков. В личном зачёте всё ещё очень близко, и я выложусь по максимуму на последних двух этапах!» — написал Смоляр в своём аккаунте в «Инстаграме».
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