Серхио Перес прокомментировал свою аварию перед стартом Гран-при Бельгии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес дал комментарий по поводу своей аварии перед стартом Гран-при Бельгии. Напомним, мексиканец не справился с управлением на мокрой трассе и разбил болид.
«Это было моей ошибкой. Условия и видимость были крайне плохими, я просто выехал на бордюр и потерял машину. Я всегда знал, что есть небольшой шанс, что мы сможем вернуть болид в рабочее состояние в подобной ситуации, и команда упорно работала, демонстрируя дух «Ред Булла», что было приятно видеть.
Моя команда сделала то, что умеет лучше всего, и отремонтировала машину так быстро, как только это было возможно. Я очень хотел отплатить им за их тяжёлую работу во время гонки, но этого не произошло. К счастью, через несколько дней мы снова участвуем в гонке, и теперь мы все с нетерпением ждём Зандворта!» — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
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