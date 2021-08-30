Берни Экклстоун — о Гран-При Бельгии: мы проводили заезды и в более плохую погоду

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался по поводу сорванного из-за дождя Гран-при Бельгии. Пилоты, проехавшие всего три круга за машиной безопасности, получили половинные очки за гонку.

«Я бы предложил перенести гонку на чуть более позднее время. Мы проводили гонки и в худших условиях и не отменяли их.

В любом случае решение должны принимать пилоты. Если вы хотите участвовать в гонке — хорошо, если нет — отлично. Никто не приставляет вам пистолет к голове.



Если бы я был в конце стартовой решётки, я бы решил, что не стоит рисковать, потому что там чертовски опасно. Если бы я понимал, что моей команде и мне лично требуются очки, то я бы поехал. Люди сами принимают решение, это не Афганистан», — приводит слова Берни Daily Mail.