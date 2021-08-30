Фернандо Алонсо возмутился тем, что за Гран-при Бельгии пилоты получили очки

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо выразил недовольство тем, что первые 10 пилотов гонки на Гран-при Бельгии получили рейтинговые очки. Напомним, из-за погодных условий заезд длился всего три круга.

«Это был ужасный день для всех. Это было немного раннее Рождество, потому что сегодня некоторые люди получили подарки. Мы не участвовали в гонке, но они всё равно получили очки, так что это просто шокирует. Я был 11-м, мне не хватило одного места, чтобы тоже получить их.

Мне также очень жаль людей, которые пришли нас поддержать. Болельщики были потрясающими весь уик-энд. При такой погоде они всегда поддерживали нас. После этих проблем с пандемией видеть их сейчас очень приятно. Когда ты ничего не можешь дать им во время гонки, это ужасно грустно. Это очень странный день», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.