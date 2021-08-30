Росс Браун объяснил, почему пилоты заслужили очки за Гран-при Бельгии

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением по поводу Гран-при Бельгии. Напомним, из-за погодных условий заезд длился всего три круга.
«Мне ужасно жаль болельщиков, которые мужественно переносили тяжёлые погодные условия на трибунах, чтобы поддержать своих героев. Они проявили такую самоотверженность и никогда не забудут этот уик-энд.
К сожалению, погода работала против нас. Она была неумолима. ФИА пыталась сделать всё возможное, но проблема была не столько в интенсивности дождя, сколько в его постоянстве, что привело к очень плохой видимости.
Была начислена половина очков. Это неидеально, но, если вы не можете наградить кого-то за гонку, наградите его за храбрость в квалификации. Такой круг, как сделал Джордж Рассел в квалификации в отсутствие полноценной гонки, должен быть вознаграждён. Как я уже сказал, это неидеальный вариант, но это то, что мы имеем. В воскресенье погода была не в нашу пользу», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.
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