Валттери Боттас намекнул на подписание контракта

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой изображён лист бумаги с письменной ручкой, намекнув тем самым подписчикам о подписании контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что его место в «Мерседесе» может занять Джордж Расселл. Финна же связывали с переходом в «Альфа Ромео».

Предполагается, что соответствующие объявления будут сделаны в ходе Гран-при Италии, который пройдёт в Монце с 10 по 12 сентября. Перед этим в Формуле-1 состоится этап в Зандворте с 3 по 5 сентября.



Вчера, 29 августа, состоялся Гран-при Бельгии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Поскольку гонщики из-за дождя проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.