Организаторы Гран-при в Бельгии: мы подумаем, как сможем возместить ущерб болельщикам

Организаторы Гран-при в Бельгии выразили свои сожаления по поводу того, что гонка в Спа была прервана из-за погодных условий.



«Мы хотим выразить свои разочарования результатом Гран-при. Для моей команды это завершение годичной работы, в ходе которой мы преодолели все препятствия. Но, к сожалению, погода — это то, что вы не можете контролировать. Я всегда говорила, что здоровье нашей публики имеет первостепенное значение. А также здоровье гонщиков.



В ближайшие дни я обсужу с руководством Формулы-1, как мы можем компенсировать ущерб нашим зрителям после этой форс-мажорной ситуации», — приводит слова одного из организаторов Ванессы Маес Dhnet.be.

Напомним, гонка Гран-при Бельгии была завершена после всего трёх кругов. В связи с сильным дождём и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд.



Победителем Гран-при стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым — Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».