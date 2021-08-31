В «Макларене» назвали единственный способ гарантированного проведения гонки Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреас Зайдль рассказал, как добиться стопроцентной гарантии проведения Гран-при после того как Гран-при Бельгии оказался сорван из-за дождя.

«Надо принять такие вещи. Ведь единственная альтернатива, которая на сто процентов гарантирует проведение гонки, — это гонка в помещении», — приводит слова Андреаса Зайдля издание PlanetF1.

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо занял четвёртое место на Гран-при Бельгии. Из-за дождя пелотон проехал лишь три круга в режиме безопасности, поэтому результаты гонки фактически были определены по итогам выступления пилотов в квалификации.

Гран-при Нидерландов, следующий этап текущего сезона Формулы-1, пройдёт с 3 по 5 сентября.