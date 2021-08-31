Ральф Шумахер: Хэмилтону часто везло в сезоне-2021. Иначе он и близко не лидировал бы
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал выступления семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона («Мерседес») в сезоне-2021. После Гран-при Бельгии отрыв Хэмилтона от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена сократился до трёх очков.
«Льюису уже часто везло в этом сезоне. У Макса Ферстаппена был прокол в Баку, затем голландец проваливался в Сильверстоуне и в Венгрии. Если бы ничего этого не случилось, Хэмилтон и близко не был бы первым.
До конца сезона осталось 11 этапов, и лидерство Хэмилтона сократилось до трёх очков. Он невероятно опытный, уравновешенный гонщик. Но семикратный чемпион обязан атаковать на пределе. В какой-то момент он ошибётся один-два раза. У него уже были ошибки», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.
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