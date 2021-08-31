Мартин Брандл прокомментировал возможный переход Расселла в «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о возможном переходе гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла в «Мерседес». Ранее сообщалось, что соответствующее объявление может быть сделано уже на Гран-при Италии, который пройдёт с 10 по 12 сентября.

«Если уж решили сделать ставку на Джорджа — он будет готов. Между ним и Льюисом (Хэмилтоном. — Прим. «Чемпионата») возникнет напряжение, нет никаких сомнений. Джордж — энергичный, он захочет проявить себя и сразу же начнёт толкаться локтями.

«Мерседесу» следует оценивать ситуацию с прицелом на два-три сезона. Подобные решения принимаются именно с учётом таких временных рамок. Им нужен пилот, который в состоянии выиграть гонку, если это не удаётся сделать Льюису», — приводит слова Брандла PlanetF1.