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Мартин Брандл прокомментировал возможный переход Расселла в «Мерседес»

Мартин Брандл прокомментировал возможный переход Расселла в «Мерседес»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о возможном переходе гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла в «Мерседес». Ранее сообщалось, что соответствующее объявление может быть сделано уже на Гран-при Италии, который пройдёт с 10 по 12 сентября.

«Если уж решили сделать ставку на Джорджа — он будет готов. Между ним и Льюисом (Хэмилтоном. — Прим. «Чемпионата») возникнет напряжение, нет никаких сомнений. Джордж — энергичный, он захочет проявить себя и сразу же начнёт толкаться локтями.

«Мерседесу» следует оценивать ситуацию с прицелом на два-три сезона. Подобные решения принимаются именно с учётом таких временных рамок. Им нужен пилот, который в состоянии выиграть гонку, если это не удаётся сделать Льюису», — приводит слова Брандла PlanetF1.

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