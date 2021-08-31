Источник: Албон — главный кандидат на место в «Уильямсе» в случае ухода Расселла

Бывший гонщик «Ред Булл» Александер Албон является главным кандидатом на место в «Уильямсе», если пилот этой команды Джордж Расселл перейдёт в «Мерседес». Об этом информирует итальянская редакция Motorsport.com.

Также сообщается, что Албон, который в борьбе за место в «Уильямс» опережает Ника де Вриса и Чжоу Гуаньюя, предложил свои услуги «Альфа Ромео», у которой истекают контракты с Кими Райкконеном и с Антонио Джовинацци. Гонщик из Таиланда выступал за «Торо Россо» и «Ред Булл» в 2019 и 2020 годах. Его лучшими результатами стали два третьих места на Гран-при Тосканы и Гран-при Бахрейна в 2020 году. В настоящее время он является резервистом «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что Расселл перейдёт в «Мерседес», Валттери Боттас — в «Альфа Ромео», Кими Райкконен уйдёт из Формулы-1.