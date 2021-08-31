Грузовик «Феррари» чуть не застрял под мостом по дороге в Зандворт. Фото

Один из грузовиков, вёзших оборудование «Феррари» на Гран-при Нидерландов Формулы-1 в Зандворте, чуть не застрял под мостом. Как видно из фото, сделанного одним из голландских жителей, грузовик еле-еле вписался в габарит моста и даже мог коснуться его.

Посмотреть фото можно на странице WouterBlok в «Твиттере».

Портал RaceFans сделал запрос в пресс-службу «Феррари», которая ответила, что грузовик принадлежит не самой команде, а поставщику, с которым сотрудничает команда. Представители «Скудерии» отметили, что грузовик не получил никаких повреждений в данном инциденте.



Гран-при Нидерландов Формулы-1, возвращающийся в календарь чемпионата мира после многолетней паузы, пройдёт на автодроме «Зандворт» с 3 по 5 сентября 2021 года.