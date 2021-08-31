Росс Браун намекнул на желание видеть Расселла в «Мерседесе»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун намекнул, что желает, чтобы гонщик «Уильямса» Джордж Расселл со следующего сезона выступал за «Мерседес».

«Мы все знаем, что Джордж Расселл — потрясающий талант. Мы видели это и в «Уильямсе», и в «Мерседесе», когда он заменял Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира.

Выступление Джорджа во многом напомнило мне выступление Фернандо Алонсо на «Минарди» на мокрой трассе в Спа в 2001-м. Он впечатлил за рулём машины, которая не подходит для такой работы. В сложных условиях в квалификации в Бельгии он опередил гонщиков, у которых гораздо лучшие машины, чем у него. Как по мне, есть только одно решение для «Мерседеса» в отношении места второго пилота», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.