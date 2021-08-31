Гуаньюй готов принести с собой в Формулу-1 спонсорский пакет в $ 40 млн

Участник академии «Альпин» Чжоу Гуаньюй обладает серьёзной финансовой поддержкой на фоне возможного перехода из Формулы-2 в Формулу-1. По информации Motorsport-Total, если Гуаньюй подпишет контракт боевого пилота с одной из команд чемпионата мира, то принесёт с собой спонсорский пакет размером примерно в $ 40 млн. Кроме того, появление в Формуле-1 первого представителя Китая будет горячо приветствоваться владельцами Формулы-1 из Liberty Media.



Ранее сообщалось, что у Гуаньюя есть шансы оказаться в «Альфа Ромео» или «Уильямсе», при этом вариант с британской командой более реален. Вместе с тем в самом «Уильямсе» заявляли, что их финансовое положение позволяет выбирать гонщиков без учёта финансовой составляющей.