Известный обозреватель Джо Сейвуд рассказал, что Александер Албон мог заменить Николаса Латифи на Гран-при Бельгии.

«Известно, что «Уильямс» говорил с Пересом о 2022 годе. Тогда мексиканец подстраховывал себя на случай, если руководство «Ред Булл» решит не держать его, но теперь, когда он ушёл, «Уильямсу» нужно тщательно подумать о всех пилотах. Босс команды Йост Капито сказал, что команда решит, что у неё в приоритете: опыт или потенциал. Видимо, они хотят, чтобы молодёжь сама создавала великое будущее. Не так широко известно, но незадолго до Гран-при Бельгии Николас Латифи прошёл тест на COVID-19, результат которого был неоднозначным, и его мог заменить Александер Албон. Тогда «Уильямс» всерьёз задумался над заменой пилота», — написал Сейвуд в своём блоге.